Невинні жертви російської агресії: стало відомо, скількох українців вбили окупанти за минулу добу

За минулу добу, 12 січня, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули четверо цивільних і ще восьмеро людей отримали поранення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

За його словами, у Донецькій області двоє людей загинули і двоє були поранені, у Запорізькій області одна людина загинула, у Миколаївській області одна людина зазнала поранення, у Харківській області - двоє поранених, у Херсонській області - один загиблий і троє поранених.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Нагадаємо, керівниця пресцентру Сил оборони та охорони "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що наразі є ознаки того, що Росія готується до нового масованого обстрілу України. Зокрема, підтягує необхідні резерви. Атака ворога може бути мішаною - ракетами і дронами, чи відбуватися хвилями.

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