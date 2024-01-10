Невизнане Придністров'я заявило про стрілянину на кордоні з Україною: що кажуть у ДПСУ

У невизнаному Придністров'ї на території Молдови повідомляють про стрілянину.

У невизнаному Придністров'ї на території Молдови повідомили, що на кордоні з Україною нібито сталася стрілянина.

Про це писало так зване "Міністерство державної безпеки" невизнаного Придністров'я.

"7 січня 2024 року поблизу придністровсько-українського кордону стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, після завершення якої двоє придністровських громадян було переміщено на територію України. Наразі з'ясовуються обставини того, що сталося", – йшлося в повідомленні.

Що кажуть у ДПСУ

У коментарі "РБК-Україна" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що йому не відомо про якісь інциденти на придністровському сегменті кордону з Молдовою. На його думку, заяви придністровських сепаратистів можуть нести провокативний характер.

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"Нестандартних ситуацій прикордонними нарядами не фіксувалося. Заява, так званого Придністров'я скоріше несе провокативний характер, з метою звинуватити в чомусь Україну, до того ж ми розуміємо, що цей анклав має проросійську направленість", – пояснив речник ДПСУ.

Нагадаємо, що так звана "Придністровська Молдавська республіка" — частина Молдови, яка у 1990-х роках оголосила про свою "незалежність". Там досі розміщені російські війська. Крім того у Придністров'ї розташований склад боєприпасів у селі Ковбасна, який є одним із найбільших у Європі.

Раніше повідомлялося, що СБУ і правоохоронці Молдови спільно викрити незаконний "трафік" українців до невизнаного Придністров'я.

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