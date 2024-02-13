"Невразлива" російська ракета "Циркон" зазнала краху в небі над Києвом: подробиці

За висновком Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, під час обстрілу Києва 7 лютого Росія застосувала ракету 3М22 "Циркон".

Ситуацію прокоментували в Центрі стратегічних комунікацій.

Експерти ретельно вивчили уламки російської ракети і підтвердили раніше озвучену версію, що це саме "Циркон", який Україні вдалося збити.

"Циркон" – чергова російська "диво-зброя", помпезно презентована путіним 2019 року. Це експериментальна протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою", – кажуть у ЦСК.

Однак за висновком експертів, росіяни перебільшили можливості "Циркона".

"Абсолютно очевидно, що заявленим тактико-технічним характеристикам ракета не відповідає. Аналогічно, як і не відповідає дійсності твердження російської пропаганди про неможливість перехоплення "Кинджалів", – додали в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, 7 лютого російська терористична армія провела другий від початку року найбільший комбінований ракетний удар по Україні. По Києву вдарили і гіперзвуковою ракетою "Циркон".

Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. Ракета спрямовувалася до зони, де немає військових об’єктів, постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди.