Невтішний прогноз головного санлікаря Херсонщини: "Нас очікує надважкий тиждень"

Кількість інфікованих перетне позначку 1500 людей на добу, вважає лікар.

Головний санітарний лікар Херсонської області прогнозує, що кількість хворих на COVID-19 цього тижня значно збільшиться. Фіксуватимуть по 1500 нових випадків за добу.

Про це Юрій Ромаскевич написав на сторінці у Facebook.

"Нас очікує надважкий тиждень. За моїми розрахунками, піковими для цієї хвилі будуть 9-12 лютого, коли кількість інфікованих перетне позначку 1500 людей на добу. Від 14 лютого ми очікуємо стабілізацію та поступове зменшення кількості інфікованих, хоча кількість госпіталізованих зростатиме до 21 лютого", - зазначив лікар.

З його слів, основною причиною збільшення випадків захворювання на коронавірус пов’язане з домінуванням штаму "Омікрон", особливо серед медичних працівників, що ускладнює можливість надання допомоги амбулаторним пацієнтам.

Медики розширили список симптомів штаму "Омікрон" – Коронадайджест

Раніше стало відомо, що у Херсонській області стрімко зростає рівень захворюваності на COVID-19 і саме через штам "Омікрон".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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