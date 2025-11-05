Невибагливий "товстунець" потрапив до фотопастки в Чорнобильській зоні (фото)

Борсук / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильській зоні відчудження камери фотопасток зафіксували борсуків, які активно готуються до зими. Тварини вже обзавелися густою, доглянутою шерстю — надійним захистом від морозів і снігів.

Про це повідомило видання Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

«Ось таким вгодованим борсукам з густою, ніби вичесаною „шубою“ вже не страшні ні сніги, ні морози. Але поки ще осінь, можна додатково нагуляти жирок», — йдеться у повідомленні.

Фахівці заповідника зазначають, що борсуки — всеїдні тварини й восени не надто вибагливі до їжі. Вони поїдають ягоди, коріння, комах, пташині яйця, а іноді навіть змій. Головне — після ситого сезону влізти до власної нори, де вони зможуть безпечно перечекати холодні місяці.

«Родич видри, куниці, тхора та інших мустелових, борсук вміє і нори глибокі будувати, і захищати себе від сильніших хижаків, і запасатися жиром, якщо в холодну зиму доведеться залягати у сплячку», — додали в заповіднику.

Що відомо про борсуків

Борсук (Meles) — ссавець родини мустелових (Mustelidae). Наразі відомо чотири сучасні види борсуків: європейський (Meles meles), азійський (Meles leucurus), японський (Meles anakuma) і кавказький (Meles canescens).

Назва тварини походить із тюркських мов, а її старовинні варіанти — харсун, язвець і ямник — пов’язані зі звичкою рити глибокі нори. Дорослий борсук має масивне тіло завдовжки до 90 см і важить від 10 до 16 кг, а восени самці можуть набирати до 30 кг. На голові — дві характерні темні смуги від носа до вух, а шерсть має сірувато-білий колір.

Борсуки поширені в Європі та Азії, зокрема й в Україні. Вони ведуть переважно нічний спосіб життя у складних системах нір із кількома виходами. У таких оселях народжують дитинчат і зимують. Зазвичай живуть сімейними групами.

Ворогів у дорослих тварин небагато — здебільшого це вовки, рисі чи здичавілі собаки. В дикій природі борсуки живуть до 6 років, а в неволі можуть доживати до 19.

Нагадаємо, двоє зубрів, занесених до Червоної книги України, були помічені в селі Червоні Хатки на Житомирщині. Тварини проходили неподалік житлових будинків, що стало рідкісним видовищем для місцевих жителів.