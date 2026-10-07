Невидима мінна загроза: на Сумщині вибух у полі забрав життя двох дітей

Ілюстративне фото / © Associated Press

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У Сумській області двоє 14-річних підлітків загинули внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, на який вони знайшли у полі.

Про трагедію повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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«Сьогодні ввечері на Конотопщині загинули двоє 14-річних хлопців. Діти натрапили у полі на вибухонебезпечний предмет. Сталася детонація. На превеликий жаль, від отриманих важких поранень вони загинули на місці», — сказав голова ОВА.

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Григоров нагадав, що Сумщина, як прифронтовий регіон, щодня живе в умовах високих безпекових ризиків. Окрім постійних ворожих атак, залишається серйозна небезпека натрапити на вибухонебезпечні предмети. Такі знахідки нерідко становлять смертельну небезпеку.

«Будь ласка, будьте максимально обережними та нагадуйте дітям: до невідомих або підозрілих предметів не можна наближатися, торкатися їх чи намагатися перенести. Бережіть себе і своїх близьких», — закликав Олег Григоров.

Раніше повідомлялося, що в окупованих Олешках люди підірвалися на мінах під час спроби виїхати за продуктами.

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