Невидима небезпека: двоє дітей і жінка отруїлися чадним газом на Рівненщині

Чадний газ / © pixabay.com

Реклама

У Дубні на Рівненщині троє людей, серед яких двоє дітей, отруїлися чадним газом у квартирі багатоквартирного будинку.

Про це повідомили в ДСНС.

Реклама

Отруєння чадним газом у Дубні: що відомо про постраждалих

Інцидент стався 8 листопада близько 12:30 в одній із квартир багатоквартирного будинку. За попередньою інформацією, причиною отруєння стало порушення правил експлуатації газового котла.

Реклама

Серед постраждалих — двоє дітей 2011 та 2016 років народження, а також 39-річна жінка. Усіх трьох доправили каретами екстреної медичної допомоги до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні.

«У стані середньої важкості з попереднім діагнозом „отруєння чадним газом“ їх доставили каретою екстреної медичної допомоги до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні», — повідомили в ДСНС.

У зв’язку з цією подією рятувальники звернулися до громадян із застереженням:

«Чадний газ не має запаху та кольору, тому є особливо підступним. Будьте уважні під час користування опалювальними приладами та завжди дбайте про вентиляцію приміщень. У разі небезпеки телефонуйте „101“ або „112“».

Реклама

Нагадаємо, 8 листопада на Київщині троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом. Серед загиблих — чоловік 1978 року народження, жінка 1986 року народження та дівчинка 2010 року народження. Ще одного підлітка, хлопця 2010 року народження, госпіталізували до дитячої лікарні.

За попередньою інформацією ДСНС, причиною трагедії стала неправильна експлуатація генератора, який працював у підвальному приміщенні.

Новини партнерів

Новини партнерів