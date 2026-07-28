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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
14
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2 хв

Невидима сила війська: корпус «Азов» запрошує на службу на тилові вакансії

Армія – величезний механізм, який працює як годинник. Кожна успішна операція – це результат правильної роботи цього механізму.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Азов

Азов / © "Азов"

Значення тилової служби

Насамперед ураження, атаки та контратаки є результатом дій бойових підрозділів та екіпажів. Наприклад, уся країна бачила ефектні кадри роботи дронів «Азову» над державним кордоном і в районі Маріуполя, однак за кадром залишилася величезна робота низки підрозділів. 

/ © "Азов"

© "Азов"

Забезпечення необхідними ресурсами, ремонт техніки, проведення закупівель, залучення новобранців та ресурсів і не лише – це все робота людей на тилових посадах. Також за ними документація, бухгалтерський облік, харчове забезпечення, аналітика, висвітлення роботи бійців тощо.

Часто тилова служба у суспільстві є недооціненою. Проте не у війську, де знають, що, наприклад, хороший діловод – затребувана людина в бригаді. Те саме можна сказати і про інженера, кухаря, аналітика, бухгалтера і багатьох інших фахівців тилових підрозділів, від якісної роботи яких залежить успіх бойових завдань.

Військовослужбовці на тилових посадах не беруть участі у бойових діях, але супроводжують бійців на всіх етапах. Тому 1-й корпус НГУ «Азов» запрошує на службу на тилові вакансії як цивільних, котрі хочуть працювати за своїм фахом для війська і чинних військових.

/ © "Азов"

© "Азов"

Вакансії в «Азові»

У 1-му корпусі є низка вакансій за різними напрямками:

  • Медіа, інформаційні технології та організація заходів;

  • Транспортні засоби, технічне обслуговування та інженерія;

  • Робота з особовим складом та освіта;

  • Маркетинг, фандрейзинг;

  • Лінгвістика;

  • Діловодство;

  • Аналітика;

  • Фінанси;

  • Харчове забезпечення;

  • Юриспруденція;

  • Логістика;

На сайті azov.army можна знайти десятки різноманітних вакансій за цими напрямками. Там же є змога ознайомитися з умовами служби, вимогами до кандидатів та дізнатися більше про конкретні посади.

/ © "Азов"

© "Азов"

Як долучитися до «Азову»?

Тилова служба – хороший варіант для людей, котрі мають потрібний для війська цивільний фах і хочуть застосовувати свої вміння для армії. Психологи, бухгалтери, юристи, програмісти, кухарі, інженери та представники інших професій можуть знайти собі місце у лавах 1-го корпусу. Це й нагода для тих, хто не в змозі служити у бойових підрозділах за станом здоров’я.

Також це можливість для військовослужбовців, котрі після поранень не можуть виконувати далі бойові завдання, але хочуть продовжувати службу.

Охочі стати частиною 1-го корпусу можуть заповнити анкету на сайті. У ній варто вказати бажаний напрямок служби. Опісля відбудуться розмови з рекрутером та майбутнім командиром.

«Азов» супроводжує цивільних на шляху мобілізації або підписання контракту та допомагає чинним військовослужбовцям з переведенням.

Зі свого боку 1-й корпус гарантує гідне грошове забезпечення, надбавки за виконання завдань в зоні бойових дій, допомогу в медичних та соціальних питаннях і психологічну підтримку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
14
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