"Невинний" репост може коштувати грошей: як в Україні карають за фейки та панічні чутки

Ноутбук / © Pexels

Мільйони українців щодня роблять репости та діляться новинами в соцмережах, навіть не підозрюючи, що один необережний клік може призвести до реального штрафу. Експерт пояснив, яка відповідальність передбачена за поширення фейків та панічних чуток, і в якому випадку доведеться платити за свої слова в прямому сенсі.

Про це повідомив адвокат Євген Булименко.

В Україні діє стаття 173-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Вона прямо стосується «поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку». Покарання за таке правопорушення, на перший погляд, невелике — штраф від 170 до 255 гривень. Проте сам факт притягнення до відповідальності може мати неприємні наслідки.

Найголовніше, що потрібно знати кожному користувачеві соцмереж: для того, щоб вас покарали, має бути доведений умисел.

«Притягнути людину до відповідальності можна лише у тому випадку, якщо буде доведено, що вона навмисно поширювала неправдиву інформацію, усвідомлюючи її наслідки», — наголошує юрист.

Саме тому, за його словами, якщо йдеться про випадковий репост сумнівної новини без злого наміру, суди найчастіше закривають такі справи.

Коли суди все ж карають

Втім, розслаблятися не варто, адже прецеденти покарань в Україні вже існують. Вони доводять, що правоохоронці та суди стежать за інфопростором.

Наприклад, у Донецькій області користувач Facebook отримав штраф у 170 гривень за публікацію, що могла викликати паніку. А в Києві чоловіка визнали винним за створення фейкового Telegram-акаунта, де він поширював вигадані історії про конкретну людину.

Отже, перш ніж поширити «гарячу» чи сенсаційну новину, варто на мить зупинитися і подумати. Свобода слова в соцмережах нерозривно пов’язана з відповідальністю, і в деяких випадках ціна необережного репосту може бути цілком реальною.

