Невже Європа продовжить "умиротворювати" - Подоляк про ракетні обстріли Львова

Радник глави ОП наголосив, що варварів РФ нічого не цікавить – ні історія, ні спадщина, ні іноземні дипломатичні місії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ракетні удари по Львову з боку російських окупантів. Він дивується: "невже Європа продовжить "умиротворювати".

Про це Подоляк написав у Twitter.

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"Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить – ні історія, ні спадщина, ні іноземні дипломатичні місії. Невже Європа продовжить "умиротворювати", - пише радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, 26 березня Львів зазнав низку ракетних ударів. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

У Львові внаслідок обстрілу загорівся один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала.