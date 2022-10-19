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Невзоров про запровадження Путіним воєнного стану: "Істота не знає, як розхльобувати криваву кашу, яку заварила"

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Невзоров про запровадження Путіним воєнного стану: "Істота не знає, як розхльобувати криваву кашу, яку заварила"

Фото: Associated Press

Над Києвом ППО збила ворожі ракети.

Сьогодні, 19 жовтня, російський диктатор Володимир Путін запровадив "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Російський журналіст Олександр Невзоров, який виступає проти війни в Україні, прокоментував рішення Путіна.

"Ця істота (маючи на увазі Путіна - ред.) не має жодного уявлення про те, як розхльобувати ту криваву кашу, яку вона заварила під впливом галюцинацій та нахабства. "Військовий стан" - безглуздий захід, який ніяк не змінює ситуацію. Просто путін "методом тику" намагається впливати на незрозумілі та незнайомі йому процеси. Це ще одна дурість, що доводить, що президент Росії, як мінімум, профнепридатний. Путін просто не знає, що йому робити і перебирає формальні прийомчики. Нічого нового у цьому оголошенні немає: військова цензура, свавілля дурнів, право влади на будь-яке беззаконня – все це існувало і без сьогоднішніх декларацій. Обговорювати це нудно", - написав він.

Нагадаємо, що військовий розвідник США у відставці Девід Дебатто вважає, що час російського диктатора Путіна добігає кінця. За спиною у Путіна фактично починають ділити владу.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
6144
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