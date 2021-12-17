Неякісні катери "Кентавр": ДБР вручило підозру ексначальнику військового представництва Міноборони

Експосадовицю у разі доведення його вини загрожує до 10 років тюрми.

Слідчі Державного бюро розслідувань 17 грудня 2021 року повідомили про підозру ексначальнику військового представництва Міністерства оборони України. Його підозрюють у постачанні неякісної техніки до Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Слідчі встановили, що ексчиновник у змові з керівництвом ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підробив та видав офіційні документи, згідно з якими остаточна збірка двох десантних катерів "Кентавр" із проведенням випробувань їх ходових характеристик вважаються завершеними. Наголошують, що колишній посадовець знав про те, що вказані випробування не проводилися взагалі і що проєкт цих катерів не відповідав вимогам, які ставили Міноборони.

"Посадовець знав, що проєкт цих катерів не відповідав вимогам, які ставилися замовником - Міноборони, а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, через помилки під час розробки проєкту та некоректні рішення була виготовлена неякісна продукція від заводу, яка не мала бути прийнята.

"Таким чином, експосадовець підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України), а також у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України)", - підкреслили у ДБР.

Екмпосадовицю у разі доведення його вини загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

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