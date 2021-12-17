Неякісні катери "Кентавр": ДБР вручило підозру ексначальнику військового представництва Міноборони

Експосадовицю у разі доведення його вини загрожує до 10 років тюрми.
Слідчі Державного бюро розслідувань 17 грудня 2021 року повідомили про підозру ексначальнику військового представництва Міністерства оборони України. Його підозрюють у постачанні неякісної техніки до Збройних сил України.
Про це повідомляє пресцентр ДБР.
Слідчі встановили, що ексчиновник у змові з керівництвом ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підробив та видав офіційні документи, згідно з якими остаточна збірка двох десантних катерів "Кентавр" із проведенням випробувань їх ходових характеристик вважаються завершеними. Наголошують, що колишній посадовець знав про те, що вказані випробування не проводилися взагалі і що проєкт цих катерів не відповідав вимогам, які ставили Міноборони.
"Посадовець знав, що проєкт цих катерів не відповідав вимогам, які ставилися замовником - Міноборони, а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
Зазначається, через помилки під час розробки проєкту та некоректні рішення була виготовлена неякісна продукція від заводу, яка не мала бути прийнята.
"Таким чином, експосадовець підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України), а також у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України)", - підкреслили у ДБР.
Екмпосадовицю у разі доведення його вини загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо:
- 2 липня 2021 року працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.
- Посадовців підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості.
- 5 липня суд обрав одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.
- 7 липня Печерський суд обрав аналогічний запобіжний захід голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському". 8 липня суд обрав запобіжний захід ще одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 475 млн гривень.
- 12 липня Печерський суд обрав запобіжний захід вже четвертому підозрюваному у справі щодо продажу для ЗСУ неякісної військової техніки. Ексзаступника міністра оборони Ігоря Павловського було взято під варту з можливістю внесення застави.