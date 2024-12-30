Неявка до ТЦК від 1 січня: чим загрожує ігнорування повістки

Штраф за неявку до ТЦК навіть може обернутися тюремним терміном.

В Україні триває мобілізація відповідно до чинного законодавства. За порушення передбачені штрафи і навіть тюремний термін.

Що відомо про адміністративну та кримінальну відповідальність за неявку до ТЦК, повідомляє УНІАН.

Постанова Кабміну №1487 передбачає, що військовозобов'язаним потрібно бути на військовому обліку, приїжджати до місцевого центру комплектування за викликом, проходити медогляд, навчання і вирушати на службу. Якщо ж проігнорувати виклик до ТЦК чи, приміром, попсувати військово-обліковий документ, то загрожує відповідальність за адмінстаттями.

Якщо військовозобов'язаний не став на облік, не повідомив відповідні органи про зміну місця проживання або своїх даних - передбачено штраф за неявку по повістці. Він варіюється в межах 17-25,5 тис. грн. Для юридичних осіб - 34-59 тис. грн. Перевірити наявність штрафу можна в "Дії" та Opendatabot.

Штраф за неявку до військкомату може обернутися тюремним терміном. Він передбачений, якщо людина пройшла лікарську комісію, але проігнорувала "бойову" повістку. Військовозобов'язаному може загрожувати п'ять років в'язниці. Якщо є пом'якшувальні обставини, то може бути умовне з випробувальним терміном.

Юрист Сергій Савинський розповідав, що в разі несплати, кошти можуть вилучити з ваших рахунків і навіть примусово продати майно для погашення боргу, якщо він перевищує 160 тис. гривень.

Зазначається, що цього року повістки почали розсилати рекомендованим листом поштою. За словами адвокатки Марії Михайленко, за її ігнорування може загрожувати 17-25 тис. грн штрафу, як якби ви забрали її, але до ТЦК не прийшли.

Нагадаємо, начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало пояснив, як чоловікові не потрапити у розшук. Адже, якщо людина отримала повістку особисто і через три дні не з'явилася, можна подати її в розшук.

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