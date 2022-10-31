Неявка до військкомату: адвокат розповів, яке покарання чекає на ухилянтів

Покарання за неявку до військкомату залежить від виду повістки, яку проігнорував військовозобов'язаний. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Очікується, що мобілізація в Україні триватиме, адже існує необхідність у поповненні армії. Адвокат Віталій Гаделія пояснив виданню НВ, яке покарання може чекати на ухилянтів, які вирішили проігнорувати повістку і не з'явилися до військкомату.

Варто зазначити, що покарання в Україні залежить від виду повістки, яку отримав військовозобов'язаний.

Взагалі видів повістки є чотири:

проходження строкової служби (під час дії воєнного стану не вручається);

уточнення даних;

проходження військово-лікарської комісії;

прибуття до призовного пункту.

Якщо військовозобов'язаний українець проігнорував повістку на уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії, на нього чекає адміністративна відповідальність. В цьому випадку максимальний штраф може становити 8 500 гривень. Однак таку суму призначають лише за повторного правопорушення, зокрема і для посадових осіб на підприємствах. Тут варто пояснити. Наприклад, якщо представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки прийшов на підприємство і не застав працівника, якому потрібно було вручити повістку, він залишає документ керівникові, який зобов'язаний передати його. І разі, коли керівник цього не зробить, йому буде виписано штраф.

Військовозобов'язаним, які вже пройшли медичну комісію і потім не з'явилися на мобілізаційне розпорядження (повістка на прибуття до призовного пункту), може загрожувати кримінальна відповідальність (позбавлення волі терміном до п'яти років).