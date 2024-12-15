"Неймовірна історія кохання, яка трапилася на наших очах": у Києві одружилася пара ветеранів (фото)

На війні колишні військові отримали важкі поранення. Внаслідок цього їм ампутували кінцівки.

У Києві одружилися ветерани – Анастасія та Олексій, які познайомилася під час реабілітації у спеціалізованій клініці з протезування та реконструкції Superhumans менше року тому.

Про це написала керівниця медзакладу Ольга Руднєва.

"Це неймовірна історія кохання, яка трапилася на наших очах. Ветерани Олексій та Анастасія познайомилися під час реабілітації у Superhumans менше року тому. Льоша опановував протез стегна, Настя вчилася заново ходити після втрати гомілки", – написали у медцентрі.

Фото: superhumans.center

А керівниця медзакладу Ольга Руднєва на своїй сторінці жінка опублікувала ролик із танцями подружжя.

Фото: superhumans.center

"Мотиваційне відео від Насті та Олексія: хто гарно проходить реабілітацію в Superhumans, той гарно танцює на власному весіллі", – додала Ольга Руднєва.

Фото: superhumans.center

Історія кохання під час війни

Снайперка і мама 6-рчного сина Анастасія під час виконання завдання отримала поранення і втратила гомілку. Дівчина зізнавалася, що тоді була готова загинути на полі бою, адже думала, що вижити не мала.

Однак під час реабілітації в центрі Superhumans Анастасія познайомилася з Олексієм – військовослужбовцем, якому після травмування також довелося ампутувати ногу.

"Ми познайомилися тут, із цього і почалася наша історія", – розповідав чоловік.

У травні 2024 року пара заручилася.

Нагадаємо, у Києві ветерани після поранень і під час реабілітації відновлюються через театральне мистецтво. Для цього було створено цілий театр ветеранів.