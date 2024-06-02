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Неймовірна "кмітливість": окупанти тестують унікальний "захист" від українських дронів (фото)

Неймовірна "кмітливість": окупанти тестують унікальний "захист" від українських дронів (фото)

Унікальний "винахід" окупантів

Росіяни сконструювали "мотомангал".

Армія РФ показала, як захищається від дронів ЗСУ. Так, недолугі окупанти обладнали свої мотоцикли клітками.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Унікальний
Унікальний "винахід" окупанті

Як акцентував Бутусов, в Індії подібним чином рятуються від нападу мавп, але російська кмітливість пішла ще далі.

"Окупанти з 71-го мотострілецького полку ЗС РФ перейняли досвід і "наколхозили" мотоцикли такими ось "півнячими клітинами", сподіваючись врятуватися від атак українських дронів. Вже дуже скоро чекаємо на відео з Роботино Запорізької області, де ці "Флінстоуни" будуть жорстоко покарані нашими пілотами",  іронічно зауважив він.

Нагадаємо, пропагандисти пишуть, що зранку 1 червня було завдано удару по території заводу "Knauf", де розташовувалися підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Заявляють, що працювала РСЗВ HIMARS. За даними ворога, через удари загинуло 4 окупантів, ще 7 – поранені. 

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