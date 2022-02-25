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Неймовірна майстерність: український МіГ-29 знищив російський Су-35, який "не має аналогів": відео

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Неймовірна майстерність: український МіГ-29 знищив російський Су-35, який "не має аналогів": відео

Українська армія знищила російський винищувач.

Український МіГ-29 майстерно знищив російський винищувач Су-35, який, як заявляли окупанти "немає аналогів". 

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ України

"МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ України знищує Су-35 російських окупантів, який "немає аналогів", - йдеться у повідомленні. 

Також українські захисники опублікували відео знищення ворожого літака. 

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