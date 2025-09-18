Неймовірна споруда без аналогів: в Україні з’явився унікальний лабіринт з рапанів (фото)

Найдовший у світі лабіринт з рапанів / © Facebook

В Одеському районі, у селі Молодіжне, розташований парк «Нью Васюки». Тут знаходиться унікальний лабіринт, побудований із мушель рапанів.

Про це повідомила керівниця з Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Ця дивовижна споруда, що не має аналогів в Україні, була визнана рекордом України як «Перший лабіринт із мушель рапанів».

«Перший лабіринт із мушель рапанів». Фото: Лана Вєтрова. / © Facebook

На будівництво лабіринту використали понад 134 тонни мушель, які збирали на морських узбережжях після штормів. Мушлі роками очищали, сушили та вивітрювали, щоб підготувати матеріал для будівництва.

«Перший лабіринт із мушель рапанів». Фото: Лана Вєтрова. / © Facebook

Довжина стін лабіринту становить майже пів кілометра — 486 метрів. Його площа займає 911,3 квадратних метри, а товщина стін сягає 25 сантиметрів.

