Неймовірне видовище: у Мережі показали польоти тунелями недобудованого метро у Дніпрі (відео)

Неймовірне видовище: у Мережі показали польоти тунелями недобудованого метро у Дніпрі (відео)

Зйомки були зроблені завдяки дрону.

У Дніпрі опублікували захопливе відео з тунелів підземки. Дрон пролетів "шахтами" недобудованого метро.

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Відео виклав в Мережі заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"Польоти в метро у сні й наяву", - підписав він відео.

На кадрах видно, як дрон промчав тунелями метро, маневруючи поворотах та між будівельною технікою. Зафільмоване нагадало кадри з кіно і викликало захоплення серед користувачів Мережі.

Круто!

У когось монополія на підземні польоти.

Нічого собі, як у фантастичному кіно.

Фантастика, зачаровує.

У Мережі показали польоти тунелями недобудованого метро у Дніпрі

Нагадаємо, що у Мережі показали фото з місця масштабного обвалу мосту з пасажирським автобусом у США.

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