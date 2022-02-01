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Неймовірне видовище: у Мережі показали польоти тунелями недобудованого метро у Дніпрі (відео)

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Неймовірне видовище: у Мережі показали польоти тунелями недобудованого метро у Дніпрі (відео)

Зйомки були зроблені завдяки дрону.

У Дніпрі опублікували захопливе відео з тунелів підземки. Дрон пролетів "шахтами" недобудованого метро.

Відео виклав в Мережі заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"Польоти в метро у сні й наяву", - підписав він відео.

На кадрах видно, як дрон промчав тунелями метро, маневруючи поворотах та між будівельною технікою. Зафільмоване нагадало кадри з кіно і викликало захоплення серед користувачів Мережі.

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  • Круто!
  • У когось монополія на підземні польоти.
  • Нічого собі, як у фантастичному кіно.
  • Фантастика, зачаровує.

У Мережі показали польоти тунелями недобудованого метро у Дніпрі

У Мережі показали польоти тунелями недобудованого метро у Дніпрі

Нагадаємо, що у Мережі показали фото з місця масштабного обвалу мосту з пасажирським автобусом у США.

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