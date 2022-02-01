Неймовірне видовище: у Мережі показали польоти тунелями недобудованого метро у Дніпрі (відео)

Зйомки були зроблені завдяки дрону.
У Дніпрі опублікували захопливе відео з тунелів підземки. Дрон пролетів "шахтами" недобудованого метро.
Відео виклав в Мережі заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
"Польоти в метро у сні й наяву", - підписав він відео.
На кадрах видно, як дрон промчав тунелями метро, маневруючи поворотах та між будівельною технікою. Зафільмоване нагадало кадри з кіно і викликало захоплення серед користувачів Мережі.
- Круто!
- У когось монополія на підземні польоти.
- Нічого собі, як у фантастичному кіно.
- Фантастика, зачаровує.
Нагадаємо, що у Мережі показали фото з місця масштабного обвалу мосту з пасажирським автобусом у США.
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