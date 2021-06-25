Неймовірне видовище: зграя дельфінів влаштувала для відпочивальників Одеси захопливе шоу (відео)

Дельфіни бавилися у воді кілька хвилин.

У Одесі на пляжі Лузанівки дельфіни показали водне шоу. Дорослі ссавці і малеча влаштували ігрище у воді, не боячись людей.

Відео захопливого видовища виклали у телеграм-каналі Одеса. INFO.

На кадрах видно як зграя дельфінів, серед яких багато дитинчат, підпливла близько до берега і заходилася виджигирювати у воді, вистрибуючи на поверхню. При чому це відбувалося поруч з відпочивальниками, які на той момент перебували у воді.

Дельфінячі забавки і викрутаси захопили людей і викликали шквал позитивних емоцій. За кілька хвилин зграя попливла далі.

В Одесі зграя дельфінів влаштувала шоу для відпочивальників

Нагадаємо, що за 30 кілометрів від Одеси на штучних пляжах селища міського типу Фонтанка в каменях оселилися лисиці. Дикі тварини живуть там вже близько пів року і зовсім перестали боятися людей.

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