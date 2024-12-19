Неймовірні кадри: прикордонники Морської охорони показали море під час заходу сонця (відео)

Наші бійці встигають не лише захищати нас, а ще й фіксувати чарівні явища природи.

Так, прикордонники Морської охорони показали неймовірну красу моря на заході сонця. Кадри захоплюють та надихають.

Відео оприлюднили у Мережі.

Прикордонники Морської охорони показали неймовірну красу моря на заході сонця

Нагадаємо, всі ми чули від бабусь та літніх людей, що підмітати в будинку, виносити сміття чи щось давати після заходу сонця не варто. Нібито це вимете з дому позитивні енергії - щастя, здоров'я, любов, а успіх може покинути оселю. А ще існувало переконання: якщо порушити таку заборону, то члени сім’ї можуть почати хворіти.

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