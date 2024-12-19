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Неймовірні кадри: прикордонники Морської охорони показали море під час заходу сонця (відео)

Неймовірні кадри: прикордонники Морської охорони показали море під час заходу сонця (відео)

Море / Ілюстративне фото / Фото: pixabay.com

Наші бійці встигають не лише захищати нас, а ще й фіксувати чарівні явища природи.

Так, прикордонники Морської охорони показали неймовірну красу моря на заході сонця. Кадри захоплюють та надихають.

Відео оприлюднили у Мережі.

Прикордонники Морської охорони показали неймовірну красу моря на заході сонця

Прикордонники Морської охорони показали неймовірну красу моря на заході сонця

Нагадаємо, всі ми чули від бабусь та літніх людей, що підмітати в будинку, виносити сміття чи щось давати після заходу сонця не варто. Нібито це вимете з дому позитивні енергії - щастя, здоров'я, любов, а успіх може покинути оселю. А ще існувало переконання: якщо порушити таку заборону, то члени сім’ї можуть почати хворіти.

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