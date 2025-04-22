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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Неймовірні кадри: над Сумщиною зафіксували полярне сяйво

Явище дійсно захоплює.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Полярне сяйво

Полярне сяйво

Ввечері 21 квітня у Сумській області спостерігалося полярне сяйво. Його зафіксували у небі над Конотопом.

Про це повідомляє Сумський гідрометцентр.

Чарівні фото швидко розлетілися Мережею.

Авторка кадрів — Анастасія Братуха.

Раніше у Харківській області зафіксували незвичайне природне явище. Мешканці регіону оприлюднили світлини, на яких зображене яскраве сяйво.

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Дата публікації
Кількість переглядів
177
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