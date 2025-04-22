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Неймовірні кадри: над Сумщиною зафіксували полярне сяйво
Явище дійсно захоплює.
Ввечері 21 квітня у Сумській області спостерігалося полярне сяйво. Його зафіксували у небі над Конотопом.
Про це повідомляє Сумський гідрометцентр.
Чарівні фото швидко розлетілися Мережею.
Авторка кадрів — Анастасія Братуха.
Раніше у Харківській області зафіксували незвичайне природне явище. Мешканці регіону оприлюднили світлини, на яких зображене яскраве сяйво.