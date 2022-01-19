Неймовірні краєвиди: у Мережі показали засніжену Сваляву з висоти пташиного польоту (відео)

Оповите снігом місто, що розташоване у колисці гір, нагадує справжню зимову казку.

У Мережі показали краєвиди Сваляви - міста в Мукачівському районі Закарпатської області. Автор Олександр Тацей зняв на камеру населений пункт з висоти пташиного польоту і оприлюднив відео на соїй сторінці у Facebook.

На кадрах добре видно засніжену Сваляву, навкруги якої височіють гори. Цей відомий український бальнеологічний курорт розташований на березі річки Латориці, яка протікає через все Закарпаття.

Свалява була заснована в XII столітті, хоча поселення на цьому місці існували з I тисячоліття до н. е. Сьогодні тут проживає понад 18 тисяч людей.

У 30-секундному ролику можна побачити мальовничі ландшафти та дивовижну красу міста, що розкинулося у самому серці Закарпаття.

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