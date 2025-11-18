Неймовірні краєвиди: де знайти найкращі панорамні локації в Карпатах (фото)

Неймовірні краєвиди Карпат / © Pexels

Мрієте про відпочинок серед Карпат і хочете відчути справжній екстрим на висоті? Тоді вам варто відвідати полонину Залім — локацію з круговою панорамою гір та вражаючою гойдалкою над прірвою.

Про це йдеться у матеріалі «24 Каналу» із посиланням на polonyna_zalim.

Полонина Залім

Ця перлина Карпат розташована поблизу села Татарів — у мальовничій частині Горган, поряд із популярними туристичними пунктами Микуличин, Яремче та Татарів. Ця територія відома дикими краєвидами, гірським повітрям та можливістю повністю відключитися від міського режиму.

Фото: zolotokarpat

Головна родзинка місця — гойдалка з оглядом на 360°, з якої можна побачити вершини Хом’як, Синяк, а також Запрутські хребти. Мандрівники кажуть, що поєднання висоти, швидкості та безмежного горизонту створює ефект справжнього польоту.

Полонина розташована на висоті близько 975 метрів над рівнем моря, посеред густого хвойного лісу. Локація має й інші унікальні природні об’єкти, зокрема смереку Валах віком понад три століття, яка вважається символом сили та витривалості.

Женецький Гук / © ТСН.ua

Для любителів активного туризму тут доступні екостежки до кількох водоспадів, серед яких Женецький Гук і Нарінецький, а також маршрути з переходами через підвісні гірські мости, що додають ще більше драйву. Через безліч мальовничих точок полонина вже стала улюбленим місцем для фототурів.

Яремче

Попри зростання популярності у соцмережах, Залім досі залишається мало завантаженим туристами, тож відвідувачі отримують максимум тиші та приватності.

Найзручніший маршрут — із Яремче або Татарова, дістатися можна самостійно або разом із гідами чи туркомпаніями Прикарпаття.

Синевир / © Credits

Нагадаємо, озеро Синевир називають Морським оком України. Воно розташоване на висоті понад 900 м над рівнем моря і є місцем, де хочеться дихати на повні груди. Навколо — смерекові ліси, чисте гірське повітря, водоспад Шипіт і панорамні краєвиди. А ще тут можна відвідати притулок для бурих ведмедів — справжній природний заповідник.

Тож беріть зручне взуття, термос із чаєм і обов’язково підніміться на оглядовий майданчик. Вид зверху, наче з листівки.