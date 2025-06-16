Неймовірний подарунок на весіллі: брат-захисник повернувся з полону та зробив сюрприз сестрі

Подарунок військового / © із соцмереж

Реклама

В Одесі 15 червня на весіллі стався по-справжньому зворушливий момент, який облетів соцмережі. Рідний брат нареченої, що пройшов через 8 місяців російського полону, зробив їй незвичайний і дуже особистий подарунок.

Про це у своєму TikTok-акаунті розповів ведучий свята Андрій Венгерчук.

Під час святкування, у розпал весільного бенкету, захисник приголомшив усіх: він показав нове татуювання. На його тілі був вибитий вірш, який його сестра, наречена, написала про нього, коли він перебував у полоні.

Реклама

«Твої слова я хочу закарбувати на все життя на своєму тілі. Дякую тобі, що ти в той день підтримала мене. Сьогодні я підтримую тебе», — з трепетом сказав він нареченій.

Після цих слів захисник попросив їхню маму прочитати цей вірш уголос.

Військовий набив тату із віршем сестри / © із соцмереж

Це відео миттєво стало вірусним, набравши півтора мільйона переглядів за добу. Коментарі рясніли словами підтримки та захоплення. Українці щиро раділи поверненню захисника додому та висловлювали своє захоплення талантом його сестри. Цей момент став справжнім символом стійкості, любові та сили духу.

Нагадаємо, в мережі опублікували фото українського військового з Маріуполя, який пробув в російському полоні від весни 2022 року. На порівняльних знімках помітно, як три роки в катівнях РФ змінили воїна.

Реклама