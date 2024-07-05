Нейрохірурга мобілізували як стрільця і він загинув на фронті – ЗМІ

Нардепка Оксана Дмитрієва розповіла історію, як нейрохірурга мобілізували на фронт стрільцем. Про яке саме місто чи медзаклад йдеться, вона не уточнила.

Заступниця голови медичного комітету ВР, нардепка Оксана Дмитрієва розповіла, що медика-нейрохірурга мобілізували на фронт стрільцем і він загинув.

Про це депутатка розповіла в інтерв'ю виданню "Телеграф".

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За її словами, під час одного з візитів до лікарні (про який саме медзаклад йдеться, чи місто, видання не уточнює – Ред.) медики розповіли нардепці, що їхнього нейрохірурга мобілізували на фронт стрільцем. На жаль, цей чоловік вже загинув. Тепер в цій лікарні, яку нардеп не називає, не вистачає нейрохірургів.

"У них була ще жінка-хірург, але вона завагітніла. Тепер лікарня у розпачі, що у них не вистачає людей для повноцінної команди лікарів", – розповіла Дмитрієва.

Нардепка пояснила, що розумію потребу у лікарях на фронті.

"Ми розуміємо, що там (на фронті – Ред.) вони теж мають бути. Проте таких спеціалізованих лікарів, підготовка який займає не один рік, все ж таки потрібно залишати в цивільній медицині, щоб вони лікували і цивільних, і військових. Все ж таки операції важкі мають виконуватися у лікарнях", – вважає вона.

Водночас, Дмитрієва наголосила на неприпустимості мобілізації медиків на інші військові спеціальності, наприклад стрільцями.

Нагадаємо, що недавно в Одесі прогримів скандал між медиками та представниками військкомату, коли ті хотіли мобілізувати лікаря “швидкої”. Інший лікар одеської екстреної допомоги розповів про загрозу для роботи служби через відсутність бронювання медиків.

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