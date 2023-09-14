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Незаконна депортація до РФ: омбудсмен розповів, скільки викрадених дітей вдалося повернути Україні

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Незаконна депортація до РФ: омбудсмен розповів, скільки викрадених дітей вдалося повернути Україні

Дмитро Лубінець / X (Twitter)

Нещодавно Україна розробила механізм повернення депортованих з окупованих територій українських дітей.

В Україну вдалося повернути 386 українських дітей, вивезених до РФ.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

“386 дітей були повернуті з моменту створення окремого координаційного штабу під керівництвом Андрія Єрмака, який діє і відповідає за повернення українських дітей. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ”, — сказав він.

“Окремо ми розпочинаємо накопичення інформації, що невдовзі з'явиться офіційно — це діти, яких ми повертаємо з тимчасово окупованої території. Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа — повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа — коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України”, — розповів омбудсмен.

“Останніх трьох дітей, яких ми повернули, то це відбулося вчора, і я про це офіційно заявив”, — додав він. 

Раніше ми інформували, що Україна повернула групу дітей з російського полону.

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Дата публікації
Перегляди
184
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