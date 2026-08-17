Незаконне бронювання: поліція взялася за "мертві душі" на підприємствах

Бронювання працівників від мобілізації / © ТСН

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Поліція взялася за масштабні перевірки бронювання військовозобов’язаних через масові зловживання. Правоохоронці викривають схеми з фіктивним працевлаштуванням та фальсифікацією в реєстрах.

Про це тимчасовий виконувач обов’язків очільника Нацполіції України Максим Цуцкірідзе розповів у інтерв’ю «Цензор.Нет».

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Цуцкірідзе повідомив, що наразі в межах кримінальних проваджень перевіряються обставини можливого незаконного бронювання майже 2500 військовозобов’язаних.

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«Одна з поширених схем — фіктивне працевлаштування: людину оформлюють на підприємство, яке має право бронювати працівників, хоча фактично вона там не працює. Є випадки, коли це за гроші організовують посередники або до інформаційних систем і реєстрів вносять недостовірні відомості», — розповів т.в.о. очільника Нацполіції.

За його словами, подібні схеми підривають довіру до самого механізму бронювання. Як пояснив Цуцкірідзе, коли людина купує місце на підприємстві виключно заради отримання відстрочки, під сумнів автоматично може потрапити і законність бронювання працівників, які справді працюють на цьому підприємстві та мають відповідне право.

«Тому для нас важливо не лише викривати зловживання, а й чітко відділяти їх від законного бронювання людей, чия робота справді потрібна державі», — додав посадовець.

Нагадаєм, Цуцкірідзе також повідомив, що Нацполіція викрила організовані злочинні групи за участю посадовців ТЦК, ВЛК, ЦНАПів та цивільних посередників, які заробляли на ухилянтах, виготовляючи фіктивні документи про непридатність до військової служби. На тлі цього правоохоронці проводять масштабні обшуки та перевіряють походження активів фігурантів, оскільки часто доходи посадовців не відповідають їхнім офіційним заробіткам.

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