"Незаконне будівництво": Подоляк наголошує, що Кримський міст має бути знищений

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що переправа, яка з'єднує анексований півострів з материковою частиною Росії, - це незаконне будівництво.

Таку думку Подоляк вислови в інтерв'ю виданню The Guardian.

"Це незаконне будівництво і основні ворота для постачання російської армії в Криму. Такі об'єкти повинні бути знищені", - сказав він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов назвав найефективніший спосіб, яким ЗСУ можуть зруйнувати Кримський міст назавжди. За його словами, зруйнувати Кримський міст можна ракетами до HIMARS типу ATACMS, якщо вони надійдуть Україні від США.

Читайте також: