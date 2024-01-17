Незаконне прослуховування та відеозйомка журналістів Bihus.Info: СБУ офіційно прокоментувала інцидент

В Україні правоохоронці розслідують обставини незаконного прослуховування та відеозйомки журналістів проєкту “Bihus.Info”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, Служба безпеки розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту “Bihus.Info”. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 359 (“Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації”) КК України.

“На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин. Оцінку цьому можуть дати виключно правоохоронні органи відповідно до своєї підслідності”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що у проєкті Bihus.Info поскаржилися на стеження і прослуховування своїх працівників.

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