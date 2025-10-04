Незаконне відключення комуналки: адвокатка пояснила, як захистити свої права та відновити послуги

Відключення комунальних послуг у більшості випадків є незаконним / © Associated Press

Реклама

В Україні почастішали випадки неправомірного припинення надання комунальних послуг, зокрема відключення від опалення чи електроенергії. Юристи наголошують, що такі дії постачальників є прямим порушенням законодавства, а споживачі, які справно сплачують рахунки, мають право на безперебійне отримання якісних послуг.

Про це розповіла адвокатка, кандидатка юридичних наук Анна Даніель у коментарі «24 Каналу».

Коли відключення комунальних послуг вважається законним

Адвокатка пояснила, що одностороннє припинення надання комунальних послуг без належних підстав заборонене законом. Постачальник може тимчасово припинити постачання лише у строго визначених випадках:

Реклама

через аварійні ситуації;

у зв’язку з проведенням ремонтних робіт;

у разі наявності заборгованості, що перевищує три місяці (з дотриманням процедури);

за рішенням суду.

Навіть якщо споживач має борг, постачальник не може просто так відключити послуги.

«Навіть за наявності боргу постачальник зобов’язаний дотримуватися встановленої процедури. Сам факт заборгованості не позбавляє людину права на судовий захист,» — наголосила Анна Даніель.

Алгоритм дій у випадку незаконного відключенні

Якщо споживача відключили від комунальних послуг неправомірно, адвокатка радить діяти послідовно, щоб швидко відновити постачання та захистити свої права:

Фіксація факту. Насамперед необхідно зафіксувати факт відключення, склавши акт. Це слід зробити в присутності представників ЖЕКу, ОСББ або сусідів. Акт стане ключовим доказом у подальших діях. Скарга постачальнику. Складіть і подайте письмову скаргу безпосередньо постачальнику послуг. У документі вимагайте негайно відновити постачання і надати пояснення щодо причин відключення. Звернення до контролюючих органів. Якщо постачальник не реагує, скаргу можна подати до вищих контролюючих органів. Залежно від послуги, це може бути Держпродспоживслужба або НКРЕКП (якщо проблема стосується електроенергії). Позов до суду. Споживач має право подати позов до суду і вимагати не лише відновлення послуги, а й відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої неправомірними діями. Забезпечувальні заходи. У позовній заяві варто просити суд застосувати так звані забезпечувальні заходи. Ця формуліровка означає, що суд може зобов’язати постачальника відновити надання послуги на час розгляду судової справи.

Якщо відключення торкнулося не лише однієї квартири, а всього під’їзду чи будинку, Анна Даніель радить постраждалим сусідам об’єднатися та подавати колективне звернення або позов, що значно посилить їхню правову позицію під час розгляду справи у суді.

Реклама

Нагадаємо, в НБУ попередили про неминуче здорожчання комуналки. Від 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.