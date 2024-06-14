Незаконне вилучення органів: в Україні затримали ексзаступника голови МОЗ і 11 лікарів – ЗМІ

За даними медіа, слідство підозрює, що група медиків продавала чергу на транплантацію.

Правоохоронці викрили злочинну організацію, до якої входили ексзаступник міністра охорони здоров’я та ще 10 лікарів, – їх підозрюють у порушенні закону про трансплантацію людських органів.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний" із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Як повідомило LB.ua із посиланням на власні джерела, цим ексзаступником міністра виявився Михайло Загрійчук.

Зауважимо, Загрійчук був заступником очільниці МОЗ Зоряни Скалецької. Зараз він працює заввідділом трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в Інституті серця, очолюваному Борисом Тодуровим.

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Повідомляється, що спільникам ексзаступника міністра є 10 лікарів ДУ "Інститут серця МОЗ України", КП "Волинська обласна клінічна лікарня" та КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Києва. Усім 11 медикам оголошено підозру.

Медиків підозрюють в організації схеми "незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників, з метою їх подальшої трансплантації".

Ексзаступник голови МОЗ України Михайло Загрійчук / Фото: "Волинські новини"

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про:

порушення порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини,

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

За даними обізнаними зі справою джерел LB.ua, слідство підозрює, що група медиків продавала чергу на транплантацію, і що в цьому були замішані трансплант-координатори, які отримували кошти за махінації з чергою. Все це робили нібито заради того, щоб саме Інститут серця отримував органи для пересадок.

"Якщо черга посувається, це точно не безкоштовно для того, заради кого її посували", – зазначив співрозмовник видання, що підтвердило також інше джерело.

Тобто мова йдеться про втручання до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

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Обидва співрозмовники LB.ua також повідомили, що слідчі довго вели цю справу, використовували технічні засоби для прослуховування.

У приймальні Тодурова в коментарі виданню сказали таке: "Ми не даємо ніяких коментарів, звертайтеся до правоохоронних органів". Після цього там кинули слухавку.

Зазначається, що гучна справа і затримання стількох медиків призвело до того, що в Україні вже два тижні не проводять пересадки органів. Обізнаний співрозмовник видання пояснив, що лікарі бояться констатувати смерть.

До слова, на вулицях Києва розгорнулася справжня кримінальна драма: напередодні стало відомо, що просто у середмісті столиці двоє зловмисників викрали лікаря-кардіохірурга.

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