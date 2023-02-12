Незаконне вивезення українських дітей з Австрії до Росії – Лубінець розповів подробиці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що член Європейського інституту омбудсмена Йозеф Зігеле незаконно вивіз до Росії двох українських дітей. Діти з Луганської області спочатку перебували на Львівщині, на них були оформлені всі необхідні документи та отримані дозволи від батьків, щоб діти могли законно перебувати в Австрії.

Деталі інциденту Дмитро Лубінець розповів виданню NV.

"Дійсно, у нас ганебний випадок, ми з цим окремо розбираємося. Він (Йозеф Зігеле - ред.) не просто член цієї організації, він виконавчий секретар. Він представник Австрії. І ми отримали інформацію, що він особисто забрав двох українських дітей з території Австрії, які там перебували в абсолютно законний спосіб", - зазначив він.

Як розповів омбудсмен, Йозеф Зігеле забрав українських дітей і доставив їх до Росії, ймовірно, літаком через Анкару. Він прилетів до Москви, де особисто передав неповнолітніх представникам Росії.

Лубінець одразу ж написав декілька листів до Європейського інституту омбудсмена з вимогою скликати засідання цієї організації та виключення Зігеле з неї.

"На перший лист я не отримав жодної притомної відповіді. Була надіслана така відповідь, що пан Зігеле, коли він це робив, то не був представником цієї організації. В мене виникло таке риторичне запитання: вночі пан Зігеле є представником цієї організації, коли спить, а коли вдень він фізично забирає українських дітей, перевозить їх до Росії, то він звичайний громадянин Австрії?", - зазначив омбудсмен.

Другий лист – був неофіційний, через електронну адресу, що відповідь не можуть надати через нібито заблокований робочий комп’ютер.

За словами Лубінця, у Австрії відкрили кримінальне провадження, пану Зігеле призупинили адвокатське посвідчення.

"У нього дійсно вилучена комп’ютерна техніка, яка зараз перевіряється. Я маю надію, що Зігеле буде на лаві підсудних, як людина, яка безпосередньо прийняла участь в викраденні двох українських дітей. А саме так я трактую цю ситуацію. Він фізично викрив українських дітей і передав їх представникам країни-терористки РФ", - наголосив Лубінець.

Нагадаємо, днями Дмитро Лубінець заявив, що виходить зі складу Європейського інституту омбудсмена через незаконне вивезення з Австрії до Російської Федерації двох українських дітей.

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