Незаконні активи на мільйони: екскерівника ТЦК у Харкові підозрюють у приховуванні грошей

Згідно з матеріалами ДБР та доказами, отриманими прокурором САП, у власності тещі ексчиновника перебувають два люксові автомобілі, придбані у 2022–2023 роках.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів на суму понад 3,4 млн грн, що належать родині колишнього керівника одного з районних ТЦК та СП Харкова.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Згідно з матеріалами ДБР та доказами, отриманими прокурором САП, у власності тещі ексчиновника перебувають два люксові автомобілі, придбані у 2022–2023 роках. Проте розслідування встановило, що фактично цими авто користувався сам посадовець та його родина, що свідчить про їхній зв’язок із придбаними активами.

Аналіз доходів та витрат родини підтвердив, що вони не мали офіційних доходів, достатніх для купівлі цих автомобілів. На цій підставі прокурор звернувся до суду з вимогою стягнути ці активи в дохід держави.

Рішення у цій справі ще не ухвалене. САП обіцяє додатково повідомити про результати судового розгляду.

Нагадаємо, раніше на Одещині поліція затримала 24-річного військовослужбовця РТЦК та СП, який вимагав гроші за фіктивні повістки

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