Незаконні білборди почали використовувати для потреб оборони — Мінінфраструктури

В Україні розпочався масовий демонтаж рекламних білбордів, які протягом тривалого часу встановлювалися вдовж трас хаотично та з порушенням закону. Демонтовані рекламні щити служитимуть для потреб оборони країни.

Про це повідомляє у Telegram міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Такі роботи розпочалися, зокрема, на Бориспільській трасі, одній з найбільш завантажених в країні.

«Тепер білборди служитимуть силам оборони — ними укріплять барикади, а з найбільш міцних частин зробимо протитанкові їжаки. Масштабний демонтаж незаконної реклами проводимо по всій країні, особливо в регіонах, які близькі до фронту», — зазначив Кубраков.

Міністр також нагадав, що з перших днів війни для дезорієнтації російських військ демонтуються дорожні знаки. Вони, за словами Кубракова, зберігаються на складах. І, на відміну від незаконних білбордів, повернуться на дороги після Перемоги.

«І, звісно ж, залишимо на пам’ять про Перемогу уже відомі на весь світ знаки (з незначним цензоруванням), що вказують на єдиний можливий напрямок руху для сил окупанта на нашій землі», — пообіцяв очільник МІУ.