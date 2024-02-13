Незаконні компенсації за оренду житла: НАБУ оголосило підозру екснардепу

Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Народному депутату України 8 скликання, який наразі обіймає посаду голови однієї з районних рад, оголосили про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Зазначається, що нардепу наразі загрожує до шести років позбавлення волі.

"Підозрюваний, маючи власне житло в центрі Києва, отримав понад 613 тисяч гривень незаконної компенсації за користування готельним номером ДП "Готельний комплекс "Київ" у період із вересня 2016 року по серпень 2019 року", - йдеться у повідомленні.

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У такий спосіб затриманий завдав тяжких наслідків інтересам юридичної особи публічного права - Управлінню справами Апарату Верховної ради України.

"Йому оголосили підозру за фактом зловживання владою або службовим становищем. Максимальне покарання - позбавлення волі строком на шість років", - зазначили в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що чинному народному депутату повідомили про підозру у недостовірному декларуванні понад 24 мільйонів гривень.

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