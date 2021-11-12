Незаконні поставки вугілля з ОРДЛО: ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру

Наразі ексміністр Демчишин переховується від українського правосуддя за кордоном.

Колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості (2014-2016 років) Володимиру Демчишину повідомили підозру в організації незаконних поставок вугілля з "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Його підозрюють у вчиненні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України).

В Офісі генерального прокурора інформують, після його призначення у грудні 2014 року на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України він був залучений до укладання угод на поставку вугілля з територій, підконтрольних окупаційній владі.

"Міністр достовірно знав про існування дефіциту вугілля для забезпечення діяльності державних енергогенеруючих підприємств України, обумовленого зривом поставок вугілля з ПАР та блокуванням поставок вугілля з Російської Федерації. Також він усвідомлював їх причини – примушування України до придбання вугілля у представників "Л/ДНР" і розумів, що це є сприянням економічному розвитку і діяльності терористичних організацій "Л/ДНР", - йдеться у повідомленні.

У злочинній схемі поставок вугілля енергогенеруючим підприємствам України задіяли два вугледобувних підприємства: ДП "Шахта імені К.І. Кісельова" та ДП "Луганськвугілля", які перебували під повним контролем незаконних збройних формувань. Одне з них не працювало. За наказами колишнього міністра до реєстраційних даних цих підприємств було внесено зміни щодо юридичних адрес у м. Києві, а їх керівниками призначено представників "ЛНР" та "ДНР".

ПАТ "Центренерго" за наказом Демчишина уклало договори на поставку вугілля з контрольованими бойовиками підприємствами. Це дало підстави для перерахування, обготівкування та розподілення на користь терористичних організацій більше 200 млн грн.

Зауважимо, наразі ексміністр Демчишин переховується від українського правосуддя за кордоном. Повідомлення про підозру надіслано на адреси останніх відомих місць його проживання.

Нагадаємо, у цій справі раніше повідомили підозру нинішньому нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, який, за версією слідства, причетний до контрабанди вугілля з ОРДЛО. Його підозрюютьу державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. 2 листопада Печерський районний змінив запобіжний захід для нього - з домашнього арешту на особисте зобовʼязання до 31 грудня.

Нині слідчі дії тривають. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

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