У Міноборони Молдови відреагували на "прильоти" частин російської ракети на територію країни

В Молдові заявили, що незаконних польотів у своєму повітряному просторі не помітили.

Сьогодні вранці, 31 жовтня, РФ атакувала Україну ракетами. Зокрема, країна-агресорка цілила в українські ГЕС, зокрема у Дністровську, яка розташована поблизу кордону із Молдовою. Силам ППО України вдалося збити ракету, а її уламки впали на територію сусідньої країни.

В Міноборони Молдови відреагували на цей інцидент.

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"Щодо інформації щодо осколків, що впали на територію Республіки Молдова від ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою після атаки ракети на Дністровську дамбу, на території України. У контексті відповідного інциденту повідомляємо, що системи повітряного спостереження Національної армії не виявили незаконних польотів у повітряному просторі Республіки Молдова. Зауважимо, що уламки збитої ракети не були зафіксовані радіолокаційними станціями через їхні розміри та малу поверхню відбиття", - йдеться в повідомленні.

Водночас в коментарях під дописом обурені жителі Молдови зауважили, що російська ракета була дуже близько до молдавського кордону, а ЗСУ не тільки вчасно її виявили, але й збили, а також звинуватили Молдову у нейтралітеті.

Нагадаємо, що українська ППО збила 44 ракети з понад пів сотні ракет, які атакували Україну. В командуванні Повітряних сил це назвали "безпрецедентно класним результатом".

Міський голова Львова Андрій Садовий високо оцінив роботу української протиповітряної оборони в туманну погоду, назвавши їх "титанами".

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