У Міноборони Молдови відреагували на "прильоти" частин російської ракети на територію країни

В Молдові заявили, що незаконних польотів у своєму повітряному просторі не помітили.
Сьогодні вранці, 31 жовтня, РФ атакувала Україну ракетами. Зокрема, країна-агресорка цілила в українські ГЕС, зокрема у Дністровську, яка розташована поблизу кордону із Молдовою. Силам ППО України вдалося збити ракету, а її уламки впали на територію сусідньої країни.
В Міноборони Молдови відреагували на цей інцидент.
"Щодо інформації щодо осколків, що впали на територію Республіки Молдова від ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою після атаки ракети на Дністровську дамбу, на території України. У контексті відповідного інциденту повідомляємо, що системи повітряного спостереження Національної армії не виявили незаконних польотів у повітряному просторі Республіки Молдова. Зауважимо, що уламки збитої ракети не були зафіксовані радіолокаційними станціями через їхні розміри та малу поверхню відбиття", - йдеться в повідомленні.
Водночас в коментарях під дописом обурені жителі Молдови зауважили, що російська ракета була дуже близько до молдавського кордону, а ЗСУ не тільки вчасно її виявили, але й збили, а також звинуватили Молдову у нейтралітеті.
Нагадаємо, що українська ППО збила 44 ракети з понад пів сотні ракет, які атакували Україну. В командуванні Повітряних сил це назвали "безпрецедентно класним результатом".
Міський голова Львова Андрій Садовий високо оцінив роботу української протиповітряної оборони в туманну погоду, назвавши їх "титанами".
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