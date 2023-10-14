Незаконний перетин кордону військовозобов’язаними – що загрожує ухилянтам

Станом на сьогодні відповідальність за незаконний перетин кордону військовозобов’язаними громадянами за підробленими документами, а саме закордонним паспортом, або у разі перетину поза офіційними пунктами пропуску карається виключно адміністративним штрафом.

Про це на своєму Youtube-каналі розповів адвокат Ростислав Кравець.

Також він додав, що до відповідальності можна притягнути у тому разі, якщо не минув рік з моменту того, як людина перетнула кордон.

"Всі прекрасно розуміють, що притягнути до відповідальності за перетин кордону у разі відсутності будь-якої заборони перетину кордону, а фактично створення штучних перешкод у перетині кордону, неможливо. Усі повинні знати, що в нас також існує Конституція України. Навіть якщо її захочуть змінити, всі ці зміни, які наразі будуть відбуватися під час війни і в такий спосіб, будуть незаконні. Закон не має зворотної сили у часі, якщо він погіршує становище особи", - зазначив Кравець.

Нагадаємо, речник ТЦК пояснив, ​​що не можна робити працівникам військкомату під час вручення повістки.

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