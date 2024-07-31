Незаконний виїзд ухилянтів за кордон: оголошені нові підозри, як діяла схема

Чоловікам видавалися судові рішення про встановлення місця проживання із ними їхньої неповнолітньої дитини.

НАБУ і САП спільно з СБУ розширили до шести осіб коло підозрюваних в організації незаконного виїзду з України чоловіків призовного віку та уникнення ними мобілізації.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро.

Правоохоронці заявили про збільшення до шести осіб підозрюваних в організації незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

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Схема полягала у тому, що чоловікам видавалися судові рішення про встановлення місця проживання із ними їхньої неповнолітньої дитини. Це рішення слугувало підставою для виїзду батька з дитиною за кордон.

Підозрювані шукали собі "клієнтів" у групах в соціальних мережах. Вартість кожного судового рішення сягала від 1500 до 3500 дол.

Як з’ясували детективи, протягом 2022-2023 років у одному з районних судів Одещини було ухвалено понад 1000 подібних рішень. Тамтешнього суддю викрили ще у січні, а 30 липня про підозру повідомили п’ятьом його спільникам.

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Підозрювані в організації незаконного виїзду з України чоловіків призовного віку / Фото: НАБУ

Підозрювані в організації незаконного виїзду з України чоловіків призовного віку / Фото: НАБУ

Нагадаємо, раніше на Одещині правоохоронці затримали посадовця Державної міграційної служби, який намагався заробити на переправленні ухилянтів до Молдови. У посадовця знайшли кругленьку суму грошей.

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