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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Незаконно мобілізованого вчителя з Полтавщини звільнили з військової служби — деталі скандалу

На Полтавщині вчитель мав законне право на відстрочку, але все одно опинився у війську. Після майже року боротьби та судів він виборов своє звільнення з армії.

Автор публікації
Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
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Вчитель виборов своє звільнення з війська

Вчитель виборов своє звільнення з війська / © Офіс Омбудсмана України

Незаконно мобілізованого вчителя з Полтавської області звільнили з військової служби. Він мав законне право на відстрочку, однак опинився у війську.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Майже рік чоловік разом із дружиною намагалися домогтися справедливості. Вони зверталися до мене, до суду, шукаючи правового захисту», — написав омбудсмен.

Справа потрапила до Офісу Омбудсмана. Запустили комплексний механізм реагування: залучили НПУ, ВСП та органи військового управління. Перевірка ВСП дала результат: матеріали щодо можливих протиправних дій посадових осіб Кременчуцького РТЦК та СП передали до прокуратури. У жовтні 2025 року відомості внесли до ЄРДР за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

/ © Офіс Омбудсмана України

© Офіс Омбудсмана України

«Згодом суд визнав призов протиправним, скасував відповідний наказ і зобов’язав військову частину звільнити чоловіка. Однак виграти суд — ще не означало відновити справедливість. Рішення потрібно було виконати. Тому ми продовжували тримати ситуацію на контролі, доки не домоглися реального результату», — зазначив Лубінець.

Чоловіка було звільнено з військової служби. Він став на військовий облік за місцем проживання.

«Чому людина, яка має законне право на відстрочку, повинна витрачати місяці, а іноді й роки свого життя, сили та ресурси, щоб довести очевидне? Чому вона має проходити суди, звертатися до різних інституцій і домагатися виконання рішення суду, щоб отримати те, що їй гарантовано законом? Саме тому я наголошую: потрібні не лише реакції на окремі порушення, а системні зміни в мобілізаційних процесах», — наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

/ © Офіс Омбудсмана України

© Офіс Омбудсмана України

Скандал на Львівщині

Нагадаємо, ТЦК мобілізував учителя трудового навчання Себечівської гімназії з повним тижневим навантаженням просто під час навчального процесу. Виявилося, що його зарахували до військової частини того ж дня — 2 вересня 2025 року.

Вже 3 вересня гімназія звернулася до ТЦК із листом, у якому повідомила, що чоловік працює в закладі з 15 вересня 1992 року з повним тижневим навантаженням. Потім 23 вересня навчальний заклад повторно направив запит, аби з’ясувати, чи врахували право педагога на відстрочку, оскільки освітній процес залишився без викладача.

Водночас у ТЦК проти позову заперечували та вказували, що чоловік оновив дані у червні 2024 року, але особисто не звертався із заявою про надання відстрочки, не надавав підтвердних документів і не був заброньований у встановленому порядку.

Суд повністю задовольнив позов учителя, визнавши дії ТЦК незаконними та скасувавши наказ про його зарахування до військової частини.

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