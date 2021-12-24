Незаконно переправили через український кордон понад 300 тис. осіб: Міністру транспорту Росії повідомлено про підозру

З квітня 2014 року по листопад 2020 року до півострова Крим та з нього здійснено більше 34 тисяч незаконних авіарейсів.

Чинному Міністру транспорту Росії та його заступнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора України.

Пресслужба генпрокурора України повідомляє, що за даними слідства, підозрювані, перебуваючи на керівних посадах найбільшого авіаперевізника Росії ПАТ "Аерофлот", після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю на тимчасово окупованій території півострова Крим, організували злочинну схему.

Відповідно до неї з квітня 2014 року по листопад 2020 року до півострова Крим та з нього здійснено більше 34 тисяч авіарейсів. Таким чином було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч осіб.

"Рейси відбувалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України. Не дивлячись на наявність прямих заборон органів авіаційної влади України та рекомендацій з цього приводу світових організацій у сфері цивільної авіації, російською авіакомпанією виконувалися незаконні регулярні пасажирські авіаперевезення до закритого міжнародного аеропорту "Сімферополь" та у зворотному напрямку", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Україною. Станом на 23 грудня вздовж наших кордонів перебуває 52 батальйоно-тактичні групи.

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