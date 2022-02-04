Незаконно перетинали кордон, щоб доставити цигарки: на Івано-Франківщині затримали літак АН-2

Незаконно перетинали кордон, щоб доставити цигарки: на Івано-Франківщині затримали літак АН-2

Наразі правоохоронці встановлюють, що ще злочинці могли переправляти до Румунії та інших країн.

На Івано-Франківщині прикордонники затримали “кукурузник” АН-2, який незаконно перетнув українсько-румунський кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

За даними відомства, "кукурузник" щонайменше двічі незаконно перетнув кордон. Здійснювалося це, швидше за все, для переправлення цигарок. На самому літаку не було реєстраційних знаків.

“Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 ККУ “Порушення правил міжнародних польотів” та ст. 281 ККУ “Порушення правил повітряних польотів”, направлено повідомлення до Коломийського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області”, — підкреслили у прикордонній службі.

Наразі правоохоронці встановлюють, що ще злочинці могли переправляти до Румунії та інших країн.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області в прикордонному загоні загадково вмирають військов.

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