Незаконно перетнули кордон і загубилися в горах: на Закарпатті шукають 4 чоловіків

Від неділі, 25 грудня, прикордонники України та Румунії на Закарпатті розшукують чотирьох чоловіків, які загубилися у горах.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Так, 25 грудня в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їхнього поля зору.

Прикордонники організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, що тривають і до тепер. На сьогодні до пошуків залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону.

"Пошуки ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки. Застерігаємо усіх охочих утриматися від походів у високогір’я та не наражати своє життя на небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті через лавину обвалилася гора – каміння падало просто на голову людям (шокувальне відео).

Читайте також: