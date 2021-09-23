Незаконно затриманому в Криму Джелялову посилили обвинувачення - адвокат

Заступникові голови Меджлісу висунули нові звинувачення.

Співробітники ФСБ Росії в окупованому Криму висунули нові звинувачення заступникові голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову.

Про це у середу, 22 вересня, повідомив адвокат політв'язня Микола Полозов.

Зазначається, що тепер Джелялов звинувачується у:

скоєнні диверсії в складі організованої групи (п. "А", ч. 2 ст. 281 КК РФ);

незаконному придбанні, передачі, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв в складі організованої групи (ч. 4 ст. 222.1 КК РФ).

Санкція за першою статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років, а за другою - від 10 до 15 років ув'язнення.

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За словами Полозова, своєї провини заступник голови Меджлісу не визнає. "Давати свідчення на додатковому допиті він відмовився, скориставшись правом обвинуваченого не давати показання", - вказав адвокат.

Він додав, що загалом стан Джелялова задовільний, а умови утримання "особливих нарікань поки не викликають".

Як повідомлялося, у середу, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський в ООН закликав міжнародну спільноту підтримати звільнення заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова та ще близько 450 українців, які незаконно утримуються в ОРДЛО та РФ.

Нагадаємо:

3-4 вересня окупаційні "правоохоронні органи" у Криму провели чергові незаконні обшуки та затримання громадян України. Зокрема, невідомі увірвалися у помешкання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова та Шевкета Усеїнова. Їх усіх незаконно затримали та вивезли у невідомому напрямку.

громадян України. Зокрема, невідомі увірвалися у помешкання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова та Шевкета Усеїнова. Їх усіх незаконно затримали та вивезли у невідомому напрямку. 6 вересня районний "суд" Сімферополя заарештував Джелялова та братів Ахтемових на два місяці - до 4 листопада. Їм оголосили підозру за статтею "диверсія" Кримінального кодексу РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. Окупанти звинувачують кримських татар у нібито причетності до пошкодження газопроводу у районі села Перевальне під Сімферополем.

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