Незаконний перетин кордону: у ДПСУ оцінили тенденцію

Виїзд за кордон

Спроби незаконного перетину кордону восени значно зменшилися. Зокрема, цьому сприяють погодні умови.

Про це в ефірі «Ми Україна» розповів Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України

Як деталізував представник відомства, цього року пік затримання порушників фіксували у серпні.

«Це була найбільша кількість за всі місяці цього року, але вже починаючи з вересня і жовтень також йде тенденція до спаду. Цьому звісно сприяють і погодні умови», — зазначив Демченко.

За словами Демченка, восени та зимою охочих незаконно перетнути кордон менше.

Нагадаємо, на кордоні України та Молдови зафіксували чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Так, його документи були прострочені. Жінка запропонувала прикордонникам хабар у розмірі $500, щоб ті «заплющили очі» на цей факт. Правоохоронці відмовили.

За цим фактом поліція розпочала перевірку. Фігурантам загрожує кримінальна відповідальність.