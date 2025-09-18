Куди відправляють дані чоловіків, яких упіймали на кордоні: у ДПСУ розповіли

Кордон / © ТСН

ДПСУ постійно фіксує спроби незаконного перетину кордону. Дані про чоловіків передаються до ТЦК.

Про це для ЦПД розповів речник держприкордонслужби Андрій Демченко

Якщо Держприкордонслужба затримує порушників, їм загрожує адміністративна відповідальність.

«Ми інформуємо також і представників ТЦК для того, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-облікові дані», — зазначив Демченко.

Також ми писали про те, чому дозвіл на виїзд молодим чоловікам за кордон вважається непрогресивним рішенням. Річ у тім, що такі люди почали масово звільнятися з роботи.

«Я не думаю, що цей дозвіл на виїзд чоловіків категорії 18–22 роки є прогресивним рішенням для вітчизняного ринку праці. Прогнозовано, що з часом, як наслідок, ми матимемо на ринку відповідний дефіцит робочих рук. Відомо, що в низці компаній уже відбуваються всередині масові звільнення саме цієї вікової категорії працівників. Тенденція, на жаль, така — молодь звільняється і виїздить», — зазначає HR-експертка Тетяна Пашкіна для ТСН.

Раніше на Закарпатті затримали 33-річного львів’янина, який намагався перетнути кордон. Він використав підроблений паспортом громадянина Саудівської Аравії.

Попри те, що “мандрівник” спершу вдавав іноземця і говорив англійською, його викрили. Він зізнався, що документ підроблений, а сам він — українець.

З метою уникнення відповідальності порушник намагався підкупити прикордонників, запропонувавши 100 тисяч гривень хабаря.