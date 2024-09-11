Незалежно від того, оновлювали дані чи ні: у ТЦК пояснили, хто отримає повістки поштою

За словами речника Полтавського ТЦК, повістка поштою передбачена всім військовозобов’язаним громадянам. Незалежно від того, оновлювали вони дані чи ні.

Розсилання повісток поштою передбачене всім військовозобов'язаним. Це не залежить від того чи оновили вони свої облікові дані чи ні.

Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, передає місцеве видання "Телеграф".

За його словами, процедура відправлення повісток поштою передбачена постановою Кабінету міністрів України № 560.

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"Громадянам, які оновили дані, вона надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Громадянам, які не оновили своє дані, вона надсилається на адресу реєстрації. Інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних "Оберіг". Вона підтягується туди з різних реєстрів", — пояснив Істомін.

Речник ТЦК наголосив, що навіть якщо громадянин не розписався, що отримав повістку, він все одно вважається ознайомленим.

"Громадянин, якщо він не розписався, тобто, якщо він її фізично не отримав, він вже ознайомлений. Тому повістка в цьому випадку цілком правильно вважається врученою. У постанові № 560 визначено, що належним врученням повістки вважаються безпосередньо вручення, відмова від отримання або навіть відсутність громадянина за адресою, наприклад, реєстрації. Тому повістка все одно буде вважатися врученою", — каже речник ТЦК.

За його словами, повістка поштою передбачена всім військовозобов’язаним громадянам. Незалежно від того, оновлювали вони дані чи ні.

"Це може бути повістка для проходження лікарської комісії, це може бути повістка на відправку до навчального центру, якщо в нього всі дані уточнені і є інформація про те, що їм придатна за стан здоров’я, немає відстрочки", — підсумував Істомін.

Раніше повідомлялося, що у Києві біля міського ТЦК сталася бійка між співробітниками і родичами затриманого.

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