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Вперше за понад три роки це засідання українського парламенту транслювалося онлайн. І вперше за понад три роки від початку повномасштабного російського вторгнення йому передували масштабні протести, які тривали 10 днів, охопивши всю Україну. Минулого вівторка, 22 липня, порушуючи регламент та зобов’язання щодо відкриття безвізу та вступу України до ЄС, Верховна Рада похапцем проголосувала, а Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який підпорядкував діяльність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) генеральному прокурору. Хоча минулого тижня на брифінгу генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що дізнався про ухвалений законопроєкт №12414, який значно розширює його повноваження, з Telegram-каналів, та й взагалі він про це не просив.

«Джерелом влади є люди з картонками». Напевно, саме це гасло з масштабних протестів щодо відновлення незалежності НАБУ та САП стало найбільш популярним. Адже на першу акцію у вівторок, 22 липня, під стіни Театру Франка в Києві (це найбільш наближене місце до будівлі Офісу президента України, бо через повномасштабну війну доступ до урядового кварталу перекритий — Ред.) молодь прийшла саме з невеличкими картонками, на яких коротко були написані вимоги повернути незалежність антикорупційних органів. Дехто називав це навіть мирною «революцією на картонках», яку Банкова таки почула.

Ще минулого тижня, через два дні після підписання законопроєкту №12414, президент Зеленський зареєстрував в Раді проєкт №13533, який повертає незалежність НАБУ та САП, і який депутати ухвалили у четвер, 31 липня. Не дивлячись на це, суспільство досі не отримало відповідей на важливі запитання, а в ЄС нагадують, що це ще не завершення процесу. Про те, як депутати билися, лаялися та звинувачували людей за нерозуміння, що таке НАБУ та САП, проте все ж відновили їхню незалежність, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Від самого ранку четверга, 31 липня, люди почали збиратися у столичному Маріїнському парку біля Верховної Ради. Молодь так само прийшла з картонками, створивши на місці навіть ляльку з картонок — ляльку-протестувальника — та картонну стіну вимог, яку назвали «міністерство картону» та «міністерство вимог». Вони слухали онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради. Не стримуючи емоцій, скандували «Ганьба», коли чули, як з трибуни депутати звинувачували людей, які вийшли на вулиці, за те, що вони буцімто не знають, що таке НАБУ та САП.

«Я цілком і повністю підтримую людей, які вийшли на вулицю. Але вони вийшли, не знаючи, що таке НАБУ і САП. Вони вийшли за боротьбу проти боротьби з корупцією. Вони не знають нюансів тих законопроєктів, які голосувалися», — заявила з трибуни голова депутатської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, натякаючи на зовнішнє управління державою. Проте вже не вперше. Минулого вівторка, 22 липня, коли Рада ухвалила законопроєкт №12414, який підпорядкував діяльність НАБУ та САП генеральному прокурору, Юлія Володимирівна дописала в своєму Facebook, що український парламент «нарешті зробив перший крок до початку деколонізації України».

Проте Юлія Тимошенко була не єдиною, хто зробив подібні заяви. Поки колега Юлії Володимирівни по фракції, народний депутат Сергій Власенко показував у Раді середній палець, що, за словами депутата від «Європейської солідарності» Володимира Ар’єва було адресовано очільниці комітету ВР з питань євроінтеграції Іванні Климпуш-Цинцадзе, членкиня депутатської групи «Партії «За майбутнє» Анна Скороход говорила:

«…Хоча, мені здається, і до мітингів є багато питань, тому що люди до кінця не розуміють, за що вони вийшли».

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Зрештою, голова комітету ВР з питань свободи слова від «Голосу» Ярослав Юрчишин нагадав колегам, що за опитуванням Gradus Research 69% українців повністю або частково підтримують учасників акцій протесту за відновлення незалежності НАБУ та САП від генпрокуратури. Водночас, справедливість, боротьбу з корупцією та свободу слова назвали важливими понад 95% опитаних, незалежно від віку, статі чи регіону. Та й трансляції наживо багатьох українських ЗМІ з акцій протесту у різних українських містах, коли люди пояснювали, чому вони вийшли на вулиці, засвідчують розуміння, що таке НАБУ та САП, та які саме функції на них покладені.

Основних аргументів, які звучали від нардепів на захист ухваленого законопроєкту №12414, який підпорядкував діяльність НАБУ та САП генеральному прокурору, було два: перший — очищення українських антикорупційних органів від російського впливу; другий — що підпорядкування антикорупційних органів генпрокуратурі є усталеною європейською практикою.

Щодо першого, у вівторок, 22 липня, ТСН.ua вже писав, що законопроєкт №12414 внесли до сесійної зали наступного дня після обшуків СБУ та Офісу генпрокурора у співробітників НАБУ «за підозрою у веденні бізнесу з РФ» та розпочатої комплексної перевірки СБУ щодо дотримання законодавства про державну таємницю у САП. Одного з керівників детективів НАБУ Офіс генпрокурора та СБУ затримали щодо пособництва росіянам. Проте, досі немає відповіді на запитання, навіщо через це довелося так швидко, порушуючи регламент, буквально за кілька годин міняти Кримінальний процесуальний кодекс? Щодо другого — у переважній більшості європейських країн антикорупційні органи є абсолютно незалежними від прокуратури, з підзвітністю політичній владі.

Не минулося під куполом у Верховній Раді у четвер, 31 липня, й без гострого слівця та бійок. Так, позафракційний Дмитро Разумков, виступаючи з трибуни, заявив, що депутати «їдять фекалії», порівнюючи це з голосуванням минулого вівторка за проєкт №12414. Під час виступу Олексія Гончаренка з «Європейської солідарності», коли він запитав у колег «Ну, що, доголосувалися?», до трибуни також вибігла скандальна Мар’яна Безугла, яку Гончаренко назвав «безумною», з планшетом з написом «Влада — це народ». А депутати від «Слуги народу» Владлен Неклюдов та Геннадій Касай взагалі побилися.

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Все це відбувалося, поки Рада заслуховувала авторів шести альтернативних президентському законопроєктів. Депутат від «Слуги народу» Дмитро Костюк, який зареєстрував один із таких альтернативних проєктів, взагалі оголосив про вихід із президентської фракції на знак протесту щодо голосування минулого тижня. Втім, через півтори години дуже напружених обговорень депутати таки ухвалюють законопроєкт Володимира Зеленського про «внесення змін до Кримінального процесуального кодексу і деяких законодавчих актів щодо посилення повноважень НАБУ та САП» 331 голосом «за».

Представляючи цей проєкт у сесійній залі, представниця президента у ВРУ Галина Михайлюк підкреслила, що Володимир Зеленський пропонує запровадити обов’язкове, регулярне, не рідше одного разу на два роки, проведення поліграфічних досліджень працівників НАБУ, САП, БЕБ, ДБР, Нацполіції, Офісу генпрокурора, які мають допуск до державної таємниці. В цілому ж, проєкт №13533 скасовує всі найбільш скандальні норми законопроєкту №12414, залишаючи підзвітність НАБУ та САП українському парламенту.

Володимир Зеленський дуже швидко підписав ухвалений Радою проєкт №13533. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільник Європейської ради Антоніу Кошта привітали це рішення. Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє додав, що ЄС вже не планує припиняти чи заморожувати фінансування України. Однак, за його словами, ухвалення проєкту №13533 — ще не завершення процесу.

«Процес вступу України до ЄС вимагатиме постійних зусиль, спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією та дотримання принципу верховенства права. В ЄС сподіваються, що Україна швидко виконає ці зобов’язання та вживе рішучих заходів у сфері верховенства права. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і залишаємося готовими підтримувати Україну в цьому процесі», — додав Гійом Мерсьє.

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Все ж таки наслідки помилки для України є. ЄС зменшив суму четвертого траншу макрофінансової допомоги Україні у межах програми Ukraine Facility від 4,5 млрд євро до 3,05 млрд євро. Так, безпосередньо це не пов’язано з проєктом №12414, а радше з невиконанням інших ключових реформ. Проте, події минулого тижня зіграли в цьому не останню роль.