"Розбрід і непевність": голова Миколаївської ОВА розповів про деморалізацію у лавах окупантів

"Розбрід і непевність": голова Миколаївської ОВА розповів про деморалізацію у лавах окупантів

Він закликав не давати окупантам спати і пообіцяв підготувати ворогові "сюрприз".

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в окупантів великі проблеми з паливом.

Про це Кім сказав у своєму вечірньому відеозверненні о 21:00.

За його словами, сьогодні було дві атаки ворога на Миколаїв.

"Обидві захлинулися завдяки артилерії. Із трьох напрямків вони заходили. Усі чули стрілянину. Бій був довгим, але успішним", — зазначив голова ОВА.

Крім величезних проблем з паливом, у лавах російських військових на Миколаївщині "розбрід і непевність".

"Командири кидають, солдати не розуміють, навіщо вони тут і що роблять. Вони вже готові втекти. Головне тепер - не давати їм спати! А ми їм готуємо хитрий план і зробимо цікавий сюрприз", — сказав Кім.

Він додав, що загарбники вже навіть "закопуються" в землі — роблять окопи та готуються до оборони.

"Це нас засмучує, але не зупинить. Закопуйтеся-закопуйтеся, у нас буде менше роботи, щоб вас закопати", — підсумував голова ОВА.

Раніше Віталій Кім розповів, що російські війська атакували ракетою "Калібр" Миколаїв, але місто вдалося відбити.

Нагадаємо, що під Києвом українська ППО знищила два ворожі літаки.

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